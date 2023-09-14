鴻海創辦人郭台銘在今（14）日的記者會上宣布副手人選，由資深藝人賴佩霞出任。當媒體問到賴佩霞見到2024國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨參選人柯文哲會說什麼，她回答會說出「我好喜歡他們」，出乎意料。

對於媒體詢問，假設明天見到侯友宜跟柯文哲會說什麼？賴佩霞回應，「說我好喜歡他們，我真的很喜歡他們，因為侯市長我一直對軍警有崇高的敬意，我一直非常敬重軍人，台灣可以這麼的平安，就是因為這群人把隱形的工作做得很好。」

另針對柯文哲，賴佩霞則提到，柯市長是一個教授，講的話自己聽得懂，且非常欣賞柯可以一直用淺顯易懂的語言，讓很多年輕人願意參與政治，這個部份柯文哲功不可沒，「我會告訴他們，有多欣賞他們」。

除此之外，賴佩霞還談到，自己出任郭台銘副手，下巴掉到地上是她的兩個女兒（謝沛恩、謝沛庭），跟她的兒子媳婦（隋棠），他們完全不知道這件事，自己可以想像他們現在是什麼樣子。賴還稱，現在只有工作夥伴、跟先生知道這件事。