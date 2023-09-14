華為推出5G旗艦新機Mate 60 Pro後，蘋果也公開全新iPhone 15系列新機，全球高度關注華為與蘋果在手機市場上的競爭，不過專家認為，華為雖然展現在美中對抗的實力，但華為對於蘋果在大陸銷量的影響是可控制的，且華為仍有供應鏈問題待解決，市場成長有限。

南華早報報導，iPhone 15推出後在大陸社群引起廣泛討論，部分消費者認為新款iPhone缺乏革命性改變，與華為Mate 60 Pro系列相比，甚至不具優勢。華為新機搭載國產5G處理器晶片，成為大陸反抗美國的象徵，但能否就此擊退蘋果，仍有待觀察。

研究機構Counterpoint Research高級分析師Ivan Lam表示，華為重返5G智慧手機市場可能會影響蘋果的部分銷量，但影響是相當有限的，因為華為還有供應鏈不穩定的問題需要解決。

市場研究機構TechInsights智慧手機戰略高級總監Linda Sui抱持相同看法，「華為Mate 60 Pro手機對蘋果iPhone 15在大陸的銷量影響是可控制的，蘋果強大的用戶黏著度保證穩定的換機需求。」

TechInsights預估iPhone 15到今年底的銷售量會比去年iPhone 14系列還要多，有望達到7200萬台超越去年的7000萬台，依然在全球高階手機市場穩居領導地位。

至於大陸當局禁止國營單位員工使用iPhone的衝擊，Linda Sui認為銷售量影響有限，且規定行之有年，大多數用戶會為了工作多買一台手機，而不是完全放棄在生活中使用iPhone手機。