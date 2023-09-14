右側機車男正朝著白色保時捷車頭準備撞車。（讀者提供／曹婷婷台南傳真）

台南一名58歲陳姓男子本月10日晚間7點多駕駛白色保時捷，行經永康區大灣南興街時，遭「假車禍真擄人」，嫌犯把陳男座車開到墾丁棄車，再押陳男到雲林偷渡出海，中途不但換車接駁，還在新化焚燒作案車輛，頻製造斷點，警方昨晚在澎湖攻堅救出被害人，分別在澎湖逮捕徐姓主嫌等4嫌，並於彰化、雲林、台南逮3嫌，初步研判是「黑吃黑」金錢糾紛，詳細案情仍待進一步釐清。

台南永康警方製作這起假車禍真擄人案的路線。（曹婷婷攝）

警方布下「天羅地網」在澎湖、台灣等多個縣市逮捕7嫌。（曹婷婷攝）

永康警方指出，陳男10日晚間遭嫌犯設局假車禍後擄走，根據附近民眾轉述，案發之前，已有多名男子在現場徘徊埋伏，形跡可疑；從附近路口監視器畫面可見，一名騎機車嫌犯見陳男車輛駛進巷弄後，就騎車撞陳男左前車頭，趁陳男下車理論時，機車男與埋伏一旁另名嫌犯再將陳男擄到後方一輛黑色箱型車押走。

據了解，機車男把機車棄置原地，開走陳男保時捷後，一路開往屏東恆春棄車，至於押走陳男的黑色廂型車則在新化山區遭到焚燒，陳男則被控制行動，一路向北被載往好幾處，又從雲林搭快艇出海到澎湖，再由當地快艇接應上岸，接著被押往白沙鄉軟禁。

陳男遭擄走後，有目擊民眾報案有車禍，警方到場卻查無車禍，只看到1輛機車，覺得可疑，進而調閱監視器，並查訪到陳男家屬，但家屬都沒接到任何電話，警方將整起案件定調「假車禍真擄人」。

永康警方與刑事局南部打擊犯罪中心成立專案小組，昨晚在澎湖攻堅圍捕，先後逮捕徐姓主嫌及負責接應的嫌犯等4人，並救出被關在車上的被害人。目前4名嫌犯仍在澎湖偵訊中，警方解救被害人後發現他身上有多處擦挫傷，將他送澎湖當地醫院救治，目前被害人尚未返台。

至於台灣3名係嫌犯為共犯，永康警方已製作完筆錄，3嫌主要負責製造假車禍與接送等工作，對於案情並不清楚；由於家屬並未收到勒索贖金要求，警方定調為「妨害自由」案。

據了解，陳男檯面上「無業」，但家境不錯，為何會被嫌犯鎖定仍待釐清；至於30多歲的徐姓主嫌則有詐欺、傷害前科，其他落網6人則有毒品等前科，確切案情目前仍待釐清。

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