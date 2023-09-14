一名40歲男子肚子痛，卻始終找不到痛點，某次男子提到，肚臍會像心臟一樣跳，醫師趕緊安排電腦斷層，發現男子的降主動脈處長了一顆4公分動脈瘤，導致男子感覺肚臍處有心跳的搏動感。醫師表示，若動脈瘤過大，就像一顆不定時炸彈，一旦破裂，致死率極高，也可能導致死亡率90%的腸中風。

敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅在其個人網站表示，上述男子長期吃東西後會肚子脹痛、消化不良，但無論如何觸診、敲打、按壓，醫師都找不到痛的地方，男子看診後吃了些腸胃藥，仍未見起色。直到某次門診，男子提到，其肚臍會像心臟一樣跳動。陳榮堅驚覺不對勁，趕緊安排電腦斷層檢查。結果發現，男子的降主動脈主幹處有顆4公分的動脈瘤。

陳榮堅表示，主動脈瘤如果大於5公分，會像不定時炸彈般隨時會破裂、造成出血、休克，致死率極高。此外，動脈瘤的血液會亂流，而產生血栓，若血栓阻塞某條要供應到腸子的血管，就會變成腸中風。他分析，男子的主動脈瘤是因未控制高血壓所致。男子自此後認真控制血壓，至今追蹤5年，動脈瘤未再長大。

中華民國心臟醫學會專科指導醫師、宇平診所院長劉中平，今（14日）接受《中時新聞網》採訪時表示，主動脈是從心臟出發的主幹道，負責供應全身血液，是人體最重要的血管，其管徑達2~3公分，也是人體最粗的血管，一旦破裂，就會造成大出血，會立刻致命。

劉中平說明，主動脈瘤的最常見原因為高血壓，因為血管壓力的反覆劇烈變化，會使血管壁變薄變脆，長期血管內壓力擠壓，會讓管壁向外膨出，形成瘤狀變化，稱之為主動脈瘤。因此有高血壓的民眾，務必要規律服用降血壓藥物，以慎防此致命疾病。