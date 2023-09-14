殲-20與外機近距離纏鬥4次

隨著解放軍殲-20機隊日益壯大，美國太平洋空軍（US Pacific Air Forces）司令維巴赫（Kenneth S. Wilsbach）發出了新評論。他說，殲-20和美國及其同盟與夥伴的戰機相比，目前還不是主流戰機。

據《動力》（The Drive）網13日報導，維巴赫在美國空軍暨太空軍協會（Air & Space Forces Association）的年度研討會中說，殲-20靠多數竊取自美國的技術，做了些相當好的仿製，但目前和F-22及F-35相比，還算不上是占有壓倒性優勢的戰機。

維巴赫顯然堅信，美國戰機結合盟國及合作夥伴戰機的戰力，可以對抗殲-20 的任何潛在威脅。他強調，由於美國和盟國及夥伴，尤其是南韓訓練的方式，加上作業互通性，中方可能還處於相當大的劣勢。

維巴赫說，對中方而言，只對付美國會很容易算計，但讓它對付美國，加上其他國家，那就很難盤算了。他指出，如美國最近和盟國和夥伴舉行的「護衛軍刀」（Talisman Sabre）、「北方邊緣」（Northern Edge）和「勇敢之盾」（Valiant Shield）聯演等，都是極高端的軍演。

部分美國軍事官員暗示，解放軍可能準備在2027年前，甚至更快就會攻台。但維巴赫認為，解放軍對台灣的威脅不應歸咎殲-20。

殲-20戰機飛彈靶試畫面首度公開

他指出，台灣必須要有能阻止殲-20的系統。而他認為，殲-20對台灣的威脅有限，主要的威脅在於能進入台灣領空投彈的其他戰機，如轟-6轟炸機等，更別說是那堆彈道和巡弋飛彈了。

此外，維巴赫並直言，如果他是台灣，目前就不會太擔心殲-20。他說，台灣雖然需要擔心殲-20，但還有其他許多東西需要防禦的，如經常支援戰機繞飛台灣的空警-500預警機等。