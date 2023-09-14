民眾黨主席柯文哲14日南下台中替立委第一選區參選人蔡壁如拉抬聲勢，針對新竹市長高虹安爭議不斷。柯文哲喊話民進黨說，從去年至今，高虹安被指控有10件，我猜7、8件都不是真的，民進黨打過頭打到最後，外界都在想「這是在做什麼」，凡事要適可而止。

柯文哲今天赴台中立委第一選區舉行座談會為蔡壁如拉抬聲勢，針對新竹市長高虹安最近爭議不斷，柯文哲受訪時表示，人活在世上「吃飯都咬到舌頭了」，他覺得重點不在犯錯，而是有沒有能力反省改進。

至於高虹安爭議是否會影響民調，柯文哲說，他還是那一句話，從去年選舉到現在，高虹安受到太多關注，當時資策會告她背信、詐欺、侵權，最後不起訴，從去年至今指控她10件，我猜有7、8件都不是真的，要合乎比例原則，不敢說完全沒有錯。

柯文哲也對民進黨喊話指出，去年新竹市長為何高虹安會贏，民進黨打過頭，打到最後外界都在想說「這是在做什麼」，他疾呼民進黨凡事適可而止。

針對後宮干政部分，柯文哲說，政治人物的家人，到底那條線要如何拿捏，像妻子陳珮琪也跟他建議過輪狀疫苗費用問題，就她的專業上也曾建議，這個問題，黨內也在思考建立規範，什麼可以做什麼不能做；至於有無干政，他也不是很清楚。蔡壁如則表示，外界不宜過度解讀。

柯文哲也提到，高虹安是新竹市長兼新竹市選舉委員會主委，這不能兼民眾黨選舉決策委員會委員，會涉及利益衝突，而縣市長是民眾黨的當然中央委員，現在高面臨官司等爭議，是請假狀態。