台農蛋品近期進口巴西蛋遭踢爆有效期限標示不實，董事長涂萬財昨日透過媒體大肆喊冤，直指是農業部叫他認錯，自認沒有疏失，並只接受最低4萬元罰鍰，揚言若太高將聘律師提告。高雄市衛生局今日指出，台農蛋品公司負責人昨日未依衛生局通知完成意見陳述，有拒絕規避事實，違反食品安全衛生管理法47條第11款規定，已處新台幣30萬元罰款。

近期台農蛋品進口巴西蛋遭外界踢爆有效期限標示不實，當時涂萬財承諾會負責並下架，但昨日卻透過媒體喊冤，表示當時是農業部官員來電，希望他能拍攝道歉影片息事寧人，本以為可以就此打住，卻被食藥署、高雄市衛生局連日稽查，並依食安法開罰。

涂萬財昨日還放話，如果是挨罰最低的4萬元，他還可以接受，如果罰多，自己不會甘心，絕對聘請律師告回去。

今日衛生局上午表示，台農蛋品公司負責人昨日未依衛生局通知完成意見陳述，有拒絕規避事實，違反食品安全衛生管理法47條第11款規定已處以新台幣30萬元罰款在案。

衛生局指出，該公司違反食品安全衛生管理法第28條「標示不實」乙節，經查台農蛋品公司於屏東洗選工場洗選包裝並配送通路販售；針對洗選程序、進出廠數量及清單、銷貨日期及流向、倉儲與管銷通路等，衛生局正協同食藥署及屏東縣政府衛生局積極調查相關事證，定依其情節及損害程度從重裁罰、最高可處以新台幣400萬元罰款。