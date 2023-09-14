中共中央台辦副主任潘賢掌，大陸國家發展改革委副主任叢亮和福建省委副書記羅東川今日在記者會上介紹《中共中央、國務院關於支援福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見》（《意見》）。

中共中央台辦副主任潘賢掌在介紹《意見》時指出，福建與台灣隔海相望，地相近、人相親，對台工作具有獨特優勢和良好條件。《意見》的制定明確福建在貫徹新時代黨解決台灣問題總體方略中的定位、使命和任務，順應兩岸要和平、要發展、要交流、要合作的主流民意。

《意見》目標是要不斷完善促進閩台融合發展政策措施，率先落實台胞台企同等待遇，持續增進台灣同胞福祉，讓台灣同胞充分感受到「融合有好處、閩台親上親」。

大陸國家發展改革委副主任叢亮指出，下一步，將結合兩岸關係發展和閩台融合發展實際，堅持問題導向，先易後難、循序漸進、持續推進、久久為功，逐步推動出台實施系列配套的文件，突出先行先試，擴大授權賦能，持續推進政策和制度創新，釋放更多的政策紅利。謝謝。

《意見》最早是由大陸全國政協主席王滬寧在今年6月廈門海峽論壇大會上宣佈。9月12日全文正式公布，共有6大項共21條。