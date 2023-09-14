鴻海創辦人郭台銘今（14）日宣布，其參選2024總統選舉的副手搭檔為資深女藝人賴佩霞，希望藉由她的溝通技巧，凝聚台灣集體共識。事實上，賴佩霞的溝通技巧不只限於公眾領域，私下和丈夫、孩子、媳婦的相處也非常有一套，她數年前透露，曾裸體在丈夫面前擦保養品以增添生活情趣。

賴佩霞身分非常多元，除廣為人知的歌手、演員外，還是作家、心靈講師、大學助理教授，她今於記者會上表示，自己近30年都在讀書，除拿了博士學位，也曾於哈佛大學的甘迺迪學院學習，未來希望藉由溝通協調方面的專長，做好跟內部、媒體、在野黨及全民的溝通。

其實賴佩霞的溝通協調能力，早就體現於家庭生活上，她曾在受訪時提到，許多人對婆婆或媳婦常有過度期待，但她跟媳婦、知名藝人隋棠的相處不像傳統婆媳，比較像好朋友，特別是彼此都身處演藝圈，所以很能體諒對方難處；而她的女兒、同樣是藝人的謝沛恩也曾表示，她們母女相處像閨蜜，沒有不能說的話。

另外，賴佩霞也很懂得經營夫妻關係，她多年前參加公視《愛的萬物論》接受資深媒體人李四端採訪時透露，自己常會搞怪增添生活情趣，例如丈夫謝志鴻每天固定在家吃早餐看報紙，有天她洗完澡就光著身體從餐廳走去廚房，打開冰箱拿保養品後，走到他餐桌旁對著鏡子擦臉，裝成若無其事地保養完後再跳回浴室，由於他們家那整面牆都是鏡子，讓謝看得目瞪口呆。