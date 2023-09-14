台積電自2019年改採季配息，迄今17次均順利完成填息，其中12次為當天即完成、最長歷時15個交易日完成。台積電近日於535～548元區間震盪，三大法人本周迄今賣超1萬2201張，其中外資賣超1萬4772張，投信及自營商買超1505張及431張，呈現土洋對作態勢。

台積電2023年8月自結合併營收1886.86億元，月增6.2％、年減13.5％，續升至今年次高、改寫同期次高。累計前8月合併營收1.35兆元，年減5.2％、仍續創同期次高。由於7、8月合併營收已達3663.02億元，法人預期第三季營收可順利達成財測高標。

台積電預期第三季合併營收介於167～175億美元，在新台幣平均匯率30.8元狀況下，毛利率、營益率介於51.5～53.5％、38～40％。以中位數估算，合併營收5266.8億元，季增9.5％、年減12.09％，毛利率52.5％、營益率39％分創近7季、近15季低點。

台積電表示，3奈米製程強勁量產將帶動第三季營收回升，惟部分成長動能被客戶持續庫存調整抵消。雖然預期稼動率將回升，仍預期第三季毛利率將下滑，主因3奈米量產初期稀釋抵銷約2～3個百分點，預期第四季毛利率將被稀釋約3～4個百分點。

儘管今年營運面臨更大挑戰，使台積電將今年美元營收展望自衰退中個位數（4～6％）下修至近1成，但預期資本支出仍可達320～360億美元預期低標。並維持未來幾年美元營收年複合成長率（CAGR）達15～20％預期不變，長期毛利率達53％目標應可達成。

台積電12日召開臨時董事會，核准2項策略投資案，包括以不超過1億美元認購矽智財（IP）廠安謀（Arm）股權，並以不超過4.328億美元取得奧地利多重電子束光罩寫入機大廠艾美斯電子束科技（IMS Nanofabrication）10％股權。

台積電說明，入股投資安謀主要基於策略目的，使未來與重要供應商、合作夥伴的合作中處於有利地位。而公司自2012年便與IMS合作開發支援先進製程技術的多重電子束光罩寫入設備，投資入股IMS將延續雙方長期合作關係，加速創新並實現更深入的跨產業合作。