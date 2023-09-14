騰雲雲端化AI方案結合數據、算法、算力等軟體研發核心及軟硬整合技術，提供多元化解決方案，建構跨國OMO解決方案生態。今年1-8月累計合併營收3.44億元，年增19.10％。今年上半年財報毛利率72.6％，海外營收占比達37％。

公司策略股東包括新光三越、國泰人壽、Bellavita、凌群等陸續入股，搭上疫後全球實體經濟復甦、AI應用爆發及民生消費產業大缺工等浪潮，預計將帶動未來5到10年的成長動能。

騰雲2016年成立至今，在台灣已服務超100座百貨商場，海外落地案場更已超過25座，透過Hitachi Solutions、VINX等國際大廠作為全球代理商通路，銷售至東南亞及東北亞市場，近3年海外營收成長240％，9月亦拿下菲律賓AIoT智慧終端應用新訂單，單一訂單金額7位數以上，成功以代理商體系再攻下東南亞一城，預期海外市場擴張與多元產品策略將持續帶動下，今年全年營收及獲利成長超越去年表現。

董事長梁基文表示，騰雲是台灣極少數能以自有研發產品，建立國際品牌價值的台灣原生MIT軟體公司，上櫃後將以台灣作為總部，持續向外拓展至馬來西亞、日本、菲律賓、越南、泰國等海外市場，推動品牌規模化的高速成長，目標海外營收占比在未來5年能夠超過5成，讓台灣軟體產業的人才，可以在台灣做全世界的生意。