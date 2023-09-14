AI伺服器因高頻高速傳輸需求，引發零組件升級潮，不僅PCB材料升級，傳輸線等也跟著同步升級，嘉基應用在資料中心400G/800G傳輸線產品已蓄勢待發，其中採用銅線400G線束已進入量產，800G則準備進入量產；光通訊部分，400G產品已上生產線試產，800G則還在設計測試中。

再者，由於AI伺服器高速傳輸要求的頻寬愈來愈高，高速訊號透過PCB傳輸，訊號衰減過高，在載板間或CPU與GPU間的訊號改採新開發高速跳接線傳輸，針對AI伺服器，嘉基開發出Slimluster系列產品，目前已陸續通過國內外組裝廠認證，順利打入Nvidia供應商。

隨著AI伺服器於今年第4季起開始放量，嘉基預估，明年伺服器外部AOC傳輸線及Slimluster內部跳接線系列約佔營收比重可望達10%以上，由於新產品內部線系列產品毛利率將明顯高於公司整體平均毛利率，對嘉基的獲利將有正面的助益。

受到PC/NB市況不佳影響，嘉基今年上半年稅後盈餘為1.88億元，年減23.15%，每股盈餘為3.04元，累計前8月合併營收為16.7億元，年減24.93%，羅偉仁表示，第2季是谷底，營運最壞狀況已過，雖然全年營收不可能比去年好，但下半年獲利看起來還可以，毛利率有機會跟去年全年差不多，明年業績也會比今年好。