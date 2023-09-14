住展雜誌企研室經理成采錡表示，北台灣大學校名系列建案集中區段，通常頗富文教氣息，對於自住客群具有一定的吸引力，因此近幾年建案多規劃中小坪數的2、3房產品，僅少數會推出投資型套房。

台灣第一學府光環加上校地遼闊，讓台灣大學成為北台灣建案最愛用的大學。經統計，1995年1月1日至2023年8月31日間，北台灣約81個建案曾以含有「臺大」、「台大」字詞的案名銷售。最愛用大學第二名是台灣師範大學，歷年有62個以「師大」取名的建案。

北台灣建案最愛用大學第三名是台北大學，歷年出現約54個建案，名稱含有「北大」二字，建案主要分布於新北三峽和樹林，即台北大學社區特定區及周邊地區。若比較「北大」系列建案開價，1997年三峽復興路「台北大學城」進場時，平均開價僅10.5萬元／坪，到了今年第二季，新推案「北大(舞)」平均開價已來到57萬元／坪，創北大特區新高。

北台灣建案最愛用大學第四、第五名，分別是政治大學及中興大學。其中以「政大」命名的建案，多位在台北文山政大生活圈內，因區域腹地狹小，土地相繼完成開發後，近年當地新推案已不多，連帶影響「政大」系列建案的數量。