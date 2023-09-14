一名經營機車行的男子抱怨，昨晚間9點準備收店，一對騎機車的父女前輪沒氣，希望可以幫忙打氣，他的妻子把器具給對方，要他們自行操作，沒想到竟惹得對方不滿怒罵，「沒看過服務這麼差的店家」，他當場暴氣「我沒有欠你，現在的社會到底是怎麼了」，貼文引發1.1萬人關注，網友痛罵這對父女「給方便當隨便」。

原PO昨（13）日於臉書社團《爆料公社》指出，經營的機車行於晚間9點結束營業，他將所有機械和器具電源關閉，這對父女於9點04分將機車停在店門口，女子向他說輪胎需要打氣，他的妻子才又再度打開空壓機。

由於原PO的妻子即將臨盆，把器具給女子要他們自行操作，女子的父親接手打氣完畢後，竟烙下一句「沒看過服務這麼差的店家。」原PO表示，當時他正在忙店裡其他的事，妻子向他轉述後，讓他頓時火冒三丈。

原PO怒罵女子的父親，「身為父母怎麼教育孩子的，是看你們輪胎沒氣給你們方便，沒有感謝就算了，還換來冷言冷語，我沒有欠你，現在的社會到底是怎麼了。」

貼文吸引1.1萬人關注，網友一面倒砲轟這對父女，「要服務就要付錢」、「給方便當隨便」、「現在不感恩的人越來越多了」、「有這樣的家長，可以想像下一代會是怎樣的人」、「可以請他去加油站，給你方便不是店家應該要借你」、「就是以為灌風是應該的，才會讓店家幾乎都不爽借」。