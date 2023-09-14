五捷聯盟14日簽署備忘錄，盼促進未來人才、技術、採購方面交流

繼7月全台5家捷運公司組成「捷運聯盟 Metro Taiwan」後，新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政及台中市祕書長黃崇典14日共同出席見證五捷簽署合作備忘錄。侯友宜表示，希望透過簽署備忘錄，促進台灣捷運發展，達成人才培育、技術交流及降低採購成本的目標。

侯友宜表示，從民國85年台北木柵捷運線通車到現在將近30年，捷運在全台各都會區蓬勃發展，至今5都已經有13條捷運路線，總長243公里，現在還有30條路線正在規畫興建中，未來43條捷運路線總長更會達到600多公里。

侯友宜說，如何讓乘客有更安全、舒適的捷運空間是大家要共同面對的問題，他執政5年以來，新北完成了捷運環狀線1期、淡海輕軌及安坑輕軌3條路線，從淡海輕軌開始，他就規畫國產捷運，希望能帶動台灣捷運產業發展，而近期通車的安坑輕軌，更有大約40％是國產國造。

侯友宜指出，希望凝聚大家的力量，互相分享經驗，從人才培育、技術發展研發到建立共同採購機制，不只能提升民眾搭乘捷運安全舒適度，更能帶動國家產業發展。

蔣萬安指出，台北市目前經營5條捷運線，總長131公里、117個車站，平均日載客量有189萬人次，從木柵線通車至今，更是累積超過128億人次，捷運的發展令人驚豔。

蔣萬安表示，捷運深受民眾喜愛，希望能結合大家的力量，讓捷運路網更加完善便利，這次五捷聯盟就是希望達到跨縣市交流、啟發，台北市對於相關經驗傳承責無旁貸，提供民眾更安全舒適的服務。

蔣萬安指出，台北市捷運在世界評比名列前茅，7月份到新加坡參訪時，更是受到稱讚，台北捷運也被英國「Time out」雜誌從全球50個主要城市的捷運評比中，列為第8名。他說，北捷系統營運可靠度也是全球首屈一指，準點率超過99％、乘客滿意度也超過97％，目前21個主要站點中，也完成日、韓語服務台，未來也會持續努力讓乘客有更好搭車體驗。