台農蛋品進口巴西蛋遭爆效期標示不實，高市衛生局今（14）日開鍘指出，負責人涂萬財未於1天內完成意見陳述、有「拒絕規避」事實為由，開罰30萬，至於「標示不實」案，也將從重處罰，最高400萬元。國民黨高市議員合組的KK政線狠酸，高市府衛生局高效開罰，反而像是黑道老大的小弟，替農業部老大出手教訓講實話的台農蛋品老闆。

由台農蛋品洗選的巴西雞蛋遭食藥署認定，將效期到9月24日的蛋品標示到10月5日，被認為違法；台農董座涂萬財為此拍攝影片坦言疏失，但他13日受訪時表示，「認錯影片是農業部叫我拍的」，希望能大事化小、到此為止。

雖然涂萬財昨受訪時連忙喊冤，但仍沒有用。今衛生局指出，台農蛋品負責人昨未依衛生局通知完成意見陳述，有拒絕規避事實，違反食品安全衛生管理法47條第11款規定已處30萬元罰款。至於「標示不實」案，正協同食藥署及屏東縣政府衛生局積極調查相關事證，定依其情節及損害程度從重裁罰、最高可處以400萬元罰款。

對此，KK政線立委參選人鍾易仲、李眉蓁痛批，衛生局「超不可思議」的一天高效開罰，根本不像依法行政，反而像是黑道老大的小弟，替農業部老大出手教訓講實話的台農蛋品老闆。

兩人更痛批，最惡質的是，1天內先罰30萬，然後說標示不實案可能從重處罰最高400萬元，「這根本是赤裸裸的威脅，擺明就是要他閉嘴、接下來乖乖配合」。

鍾易仲指出，食品安全衛生管理法47條為罰則，第11款內容為：「規避、妨礙或拒絕本法所規定之查核、檢驗、查扣或封存。」條文講的規避或拒絕的行為並沒有規定「意見陳述」也要罰。由此可知，衛生局對台農蛋品開罰根本是「欲加之罪」，是在雞蛋縫裡找罰則，動機惡劣，行逕可惡。

李眉蓁則痛批，台農蛋品出面幫農業部揹黑鍋，一講實話就被中央農業部、地方衛生局聯手打壓，「綠道治國」真的比黑道治國還可怕。標示不實的責任到底在超不可思議的超思公司、農業部、還是台農蛋品公司？衛生局不去查、不敢查，反而1天就找莫須有罪名開罰台農蛋30萬，衛生局屬於高雄市政府，不知道的可能會誤會該局是超思共同體之一。