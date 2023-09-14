針對大陸制訂福建對台示範區意見如何「以通促融、以惠促融、以情促融」，中共中央台辦副主任潘賢掌表示，一句話，就是讓台胞「願意來、留得住、融得進、發展好」。他更大秀閩南語強調，「兩岸一家親 、閩台親上親」。

潘賢掌、大陸國家發展改革委副主任叢亮和福建省委副書記羅東川今日在記者會上介紹《中共中央、國務院關於支援福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見》（《意見》）

潘賢掌指出，一是在推動閩台應通盡通方面邁出更大步伐。《意見》進一步提出推動閩台基礎設施應通盡通，探索廈金合作共建基礎設施模式，支援平潭綜合實驗區加快構建全方位對台開放格局，讓台胞台商往來福建更便捷，在福建發展更順利。

二是在落實惠台利民方面邁出更大步伐。《意見》充分吸收了這些年來已實施的有效的政策措施，立足福建出台更大力度、更為開放的同等待遇政策比如：放寬市場准入特別措施的意見；擴大直接采認台灣職業資格範圍；為台灣農漁民在用地、融資、開拓內銷市場等方面提供更多便利；支持金門、馬祖居民在廈門、福州同等享受當地居民待遇等。「一句話，就是讓台胞願意來、留得住、融得進、發展好。」

潘賢掌還稱，三是在深化民間交流方面邁出更大步伐。福建與台灣具有宗親、鄉親、姻親、民間信仰等方面的深厚淵源。《意見》進一步提出發揮廈門、泉州、漳州閩南語地區台胞主要祖籍地優勢，建設世界閩南文化交流中心，創新兩岸客家文化交流；鼓勵兩岸同胞共同弘揚中華文化。

《意見》最早是由大陸全國政協主席王滬寧在今年6月廈門海峽論壇大會上宣布。9月12日全文正式公布，共有6大項共21條。