賴佩霞在《人選之人》飾演總統候選人林月真。（Netflix提供、資料照）

鴻海創辦人郭台銘14日宣布，由在超夯政治幕僚職人劇《人選之人－造浪者》飾演黨主席與總統候選人「林月真」的女星賴佩霞，擔任其2024副總統參選人。《人選之人》製作人林昱伶表示：「太震驚了！一時還無法有想法！」

雖然林昱伶因為震驚還無法正式回應，但她的私人臉書湧進好友留言，誇她「不僅是金牌製造機，還是造后者」、「太神了」、「比國師還國師」、是先知、預言家，拍的原來是「未來紀錄片」。

賴佩霞在《人選之人》飾演總統候選人林月真，與謝盈萱有許多精彩對手戲。（Netflix提供、資料照）

60歲的賴佩霞在「人選之人－造浪者」中飾演總統候選人「林月真」，角色設定讓看過劇的網友紛紛直呼：「好想選她！」其實她身分多元，不僅是藝人、歌手，還是作家、心靈講師、國立陽明交通大學兼任助理教授，開課傳授「溝通與技巧」，她曾笑說朋友形容她根本是「被演藝圈耽誤的學者」。學經歷豐富的賴佩霞除了2020年6月取得暨南大學國際關係學院法學博士，疫情期間還在線上攻讀哈佛甘迺迪學院研究Leadership（領導力），研究各國政府及政治人物相關課程，同學都是各國重要幕僚。