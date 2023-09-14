「隋棠婆婆」賴佩霞竟是郭台銘副手 侯友宜回應了 @ChinaTimes

鴻海創辦人郭台銘日前宣布投入2024總統大選，今(14日)公布副手人選為藝人賴佩霞，而賴除了是 女星隋棠的婆婆、謝沛恩的母親，更在戲劇《人選之人—造浪者》裡飾演「總統候選人」林月真一角。國民黨總統參選人侯友宜今上午對此回應，「我不清楚郭董事長的規劃」。

侯友宜、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政等人，今上午一同出席五捷聯盟合作備忘錄簽署記者會，被問及副手名單為何，侯回應，會按照既定的時程表，時間到了自然就會跟大家做說明。而他今將出訪美國展開友誼之旅，將會盡全力跟美方建立深厚的情誼。