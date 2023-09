國民黨總統參選人侯友宜今將展開為期8天訪美行,民進黨今表示,國際間「疑侯論」持續發酵;侯友宜以總統候選人身分出訪,未來希望在訪美中努力改正大家對他的印象。

民進黨發言人張志豪指出,國際「疑侯論」再起,主要涉及侯友宜在兩岸、國防、經濟及外交四大議題上的模糊立場,彭博新聞也分析,侯友宜在華府沒有人認識,且對國際外交也較無經驗,國內多份民調顯示台灣許多人認為侯友宜沒有能力處理美中關係,所以請侯友宜訪美加油。

國際部主任趙怡翔說,有美國智庫學者指出,國民黨持續誤解華府的態度,未意識到華府期待侯友宜而非賴清德提出更清楚的政策保證。在兩岸議題上,侯友宜從未清楚交代其兩岸立場,以及未來將如何確保台海的永續和平。

他認為,這次侯友宜訪美會遇到許多挑戰,國際媒體也早就察覺侯友宜無兩岸經驗且立場模糊這些問題,包括紐約時報曾報導他在「棘手的中國問題上卻一片空白」(a blank slate on the thorny question of China)、華爾街日報分析侯對「北京立場模糊」(nebulous views on Beijing),彭博新聞並敘述侯曾避答美中對台立場的關鍵提問。

在國防事務上,他說,前陣子侯友宜提到將兵役期將縮短回4個月後,立刻遭美方關切,美國學者葛來儀就提到,侯友宜調整兵役期論述是為了贏得選戰,但會與美方造成摩擦,並向對岸傳達錯誤訊息,連競辦執行長金溥聰都出面說明「美方關心是必然的」,也造成後續侯友宜團隊才開始強調是有條件式進行。

他認為,由此可見,國防將是侯友宜訪美將面對的迫切問題,因為當台美近年來持續在有限的國防資源環境下發展「非對稱戰力」嚇阻對岸軍事威脅時,國民黨卻不斷出來阻擋或質疑,包括馬文君等委員曾出面反對具成本有效的魚叉飛彈,侯友宜的兩岸軍師蘇起也曾稱美方口惠而實不至,「老大哥已經救不了小弟」。

至於經貿問題,趙怡翔則說,侯友宜勢必將面臨美方對前年國民黨美豬公投的主張,以及近日對日本廢水排海的相關看法,許多美國智庫學者皆認為國民黨近年不斷以違反國際標準與客觀數據,操作食安以謀取政治利益,甚至傷害台灣的經貿未來。但台美已完成第一階段貿易協定。

在外交表現上,他認為,侯友宜過往未有豐富外交經驗,在新北市長任內城市外交更是不及格,實在令人難以想像他將如何帶領台灣持續開拓外交空間。在6月28日與10多位歐洲國家代表餐會時,與會者都認為侯談話內容無聊且未做足準備,也令國際社會持續質疑候友宜的外交能量,讓國際社會對台灣留下負面的印象,使「疑侯論」持續發酵。

新北市議會黨團幹事長、發言人卓冠廷說,八月開始民進黨新北市議員就在問,侯友宜的出訪到底有沒有請假?隨行前往日本的新北市秘書處長饒慶鈺有沒有請假?甚至由議會裁示要提供的資料,新北市府都以「事關個資無法提供」來幫忙遮掩。侯友宜此次訪美,雖然競辦公布的同行人員,均無新北市府官員,但侯友宜曾在8月25日受訪的時候表示行程中有安排市政行程,也有安排選舉行程,如此將選舉行程跟市政行程混在一起,是否代表秘書處長饒慶鈺是否又會隨侯訪美呢?

卓冠廷也拿出公文質疑,前天行文新北市秘書處及人事處,詢問市長侯友宜及隨團人員名單和請假狀態,秘書處回文答非所問,只說「訪美非市政行程,秘書處無指派人員隨團」,甚至新北市政府人事處到如今,侯友宜都已經要出訪了,仍然杳無音訊。讓卓冠廷直呼,民調老三的侯友宜仍不改一貫敷衍矇混的態度,就是不願說清楚講明白。