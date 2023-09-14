XT112戰鬥步槍。 （中時資料照，鄭任南攝）

2023年台北國際航太暨國防工業展（TADTE）今（14）日起一連3天在南港展覽館舉行，展出無人機、飛彈等多項新研發的國造裝備，其中最受軍事迷關注的，是XT-112步槍，在相關圖片被日前被搶先公開後，引發熱烈討論，不過有臉書粉專也指出，該槍的機械瞄具與板機護弓有缺陷，希望在正式配發後，可以有比較好的改進。

本屆國防展首次移師南港展覽館，包括新式高教機、雲豹裝甲車、XT-112步槍、全身型外骨骼、偵搜戰術輪車都亮相，最值得注意的是由巡飛彈1型構改而來、有台版「彈簧刀」之稱的巡飛彈2型無人機，呈現自主研發裝備成果。中科院航空所長齊立平日前接受記者採訪時曾說明，巡飛彈2型無人機主要配備高爆彈藥，以多聯裝發射箱安裝在軍車、艦上，結合紅外線及微波巡標器等打擊方式，彈藥攜行量更是1型的10倍以上。

但最受軍事迷關注的，則是XT-112步槍、無人機和偵搜戰術輪車。其中臉書公開社團「軍事迷」昨分享了被搶先公開的XT-112相關圖片，就是軍事迷討論焦點，「很像英國陸軍即將服役的L403A1突擊步槍」、「有熱成像瞄準鏡了」、「好像很強」、「好帥喔」。

不過，臉書軍事粉專「Tac.Dog 戰術狗 - 好孩子不要學的軍事冷知識」也點出了幾個XT-112的幾個缺點，並希望國防部能予以改善，首先，該槍的覘孔座跟上槍身一體成型，這代表若機械瞄具損壞，士兵無法進行模組化的更換。第二，該槍扳機的護弓同樣是一體成型，可能會使國軍的高山單位沒辦法直接穿戴保暖手套進行射擊。