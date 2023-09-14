根據向美國證券交易委員會提交的文件，波克夏本周以約1.58億美元價格出售該PC大廠股票，持股比從12.2%縮減至11.7%，價值相當於32.7億美元左右。

周三的文件並未說明波克夏出售惠普股票的原因。波克夏也沒有在盤後立即回應媒體置評請求。

波克夏在2022年4月披露大買42億美元惠普股票，令市場大感意外，隔日惠普股價飆漲14.8%，站上40.06美元，但從那時候起惠普股價已經下跌19%，周三惠普收跌2.11%，報28.33美元。

由於逾一年多來PC市場低迷不振，以及主要市場中國需求疲弱，惠普在8月底發布季報時下修全年獲利預測。

惠普第三財季（截至7月31日）營收年減9.9%，為132億美元，不及市場預期的133.7億美元，為連續第三個季度未達標。經調整後每股盈餘為86美分，符合公司內部預期的介於81～91美分，亦符合市場預期。包括PC產品的核心事業「個人系統部門」（Personal Systems）營收年減11%，列印部門（Printing）營收年減7%。

該公司將全年每股盈餘預測從介於3.3～3.5美元下修至介於3.23～3.35美元。

此外，該公司在周一披露在財務報告的內部控制方面出現重大缺陷，而這些問題與一家客戶以及某些銷售激勵計畫的付款申請有關。