富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯表示，生成式AI有望成為下一個全球生產力驅動因素，那些透過運算能力、模型建構、數據處理而將生成式AI相關產品或服務付諸實現的企業將尤其受惠，因此投資於專注AI的公司將有望取得豐厚報酬。

自2022年底ChatGPT問世以來，美國企業對生成式AI的關注度便持續提高，根據Factset的統計，在2023年第二季財報會議中，共有177家史坦普500指數成分企業提到了AI，較第一季大增51%，其中，以科技、通訊服務類股最多，88%科技企業、42%通訊服務企業提及了AI。值得留意的是，晶片製造商輝達(Nvidia)可說是本波AI熱潮的最大受惠者之一，其第二季財報遠優於預期，第三季財測數字還讓市場大為驚豔，執行長黃仁勳日前便直言這是一個新時代的開端，世界各地的企業正從通用型AI轉向加速運算和生成式AI。

富蘭克林坦伯頓科技基金投資布局囊括AI、雲端、軟體即服務(SaaS)、電子商務、數位支付、5G等6大主軸，其中，AI相關概念股比重超過四成，包含Nvidia、微軟、Snowflake、CrowdStrike、MongoDB等企業，若AI題材持續熱燒，將可望受惠。基金經理人強納森‧柯堤斯本身就是理工背景出身，他畢業於倫斯勒理工學院(Rensselaer Polytechnic Institute)電機工程學系，甚至曾在通訊產業擔任軟體工程師，能幫助他有效掌握最新科技脈動，進而抓準新科技趨勢投資機會。

富蘭克林證券投顧表示，儘管短線上科技股可能在經濟周期變化、貨幣政策動向、投資人情緒等變數影響下而震盪，然而，隨各方企業持續積極投資AI，長期投資人期待AI趨勢有望帶來可觀投資機會。科技股本身也非常適合長期定期定額投資，自1971年2月那斯達克綜合指數成立以來，任意月份進場定期定額投資那斯達克綜合指數三年，平均報酬率為20.29%，正報酬機率近八成五，而對於風險承受度較低但又想參與科技股行情的投資人來說，不妨考慮以美國穩定月收益平衡型基金為投資組合核心，並定期定額搭配科技產業型基金，打造攻守兼備的投資組合。