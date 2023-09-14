執委會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)對歐洲議會說，全球市場正充斥著廉價EV，鉅額國家補貼正人為地壓低了它們的售價。

執委會將有13個月的評估時間，決定是否要徵收高於歐盟標準10%以上的關稅。這項調查將是十年前歐盟對太陽能電池調查以來，最受矚目的調查。

這項反補貼調查涵蓋了來自中國的電動車，也包括在中國生產的非中國品牌，例如特斯拉(Tesla)、雷諾和BMW。另一個不同尋常之處是，調查是執委會自己提出來的，不是為了回應業界的投訴要求。

歐洲汽車製造商已經意識到，在對抗低價電動車和消除中國在此領域的領導地位上，他們面臨一場爭鬥。而隨著中國國內市場的兢爭加劇，比亞迪、小鵬、蔚來等汽車廠正加大對海外市場的擴張。中國八月汽車出口暴增31%。

歐盟執委會說，中國在歐洲銷售EV的比例已升至8%，到2025年可能達到15%。中國EV的價格通常比在歐盟製造的車款便宜上20%。中國出口到歐洲的暢銷車型包括上汽旗下的MG品牌和吉利的富豪(Volvo)。

福斯、BMW、賓士、Stellantis在消息傳出後，股價得到短暫提振，收盤時卻都大打折扣。

根據諮詢公司AlixPartners資料，從2016年到2022年，中國的電動和混合動力車的國家補貼高達570億美元，協助中國成為世界最大電動車生產國，並在今年第一季超越日本，成為全球最大汽車出口國。

中國在2022年終止了一項為期11年的電動車購買補貼計畫，但是一些地方政府繼續提供補貼或退稅以吸引投資，同時對消費者提供補貼。

歐盟的調查針對的是各種可能的不公平補貼，從原材料及電池價格，到優惠貸款或廉價的土地供應。