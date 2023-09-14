仁寶本周邀請34家供應商夥伴代表，包括：群創(3481)、國巨(2327)、金寶(2312)、康舒(6282)、智易(3596)、連鋐科技(6755)、恆顥科技、可成(2474)、新日興(3376)、台灣晶技(3042)、瀚宇博(5469)、宏致(3605)、華通(2313)等共百人齊聚，共同宣示淨零碳排決心，宣示大會由仁寶電腦翁宗斌總經理帶領高階主管共同參與，並邀請工業局楊志清副局長蒞臨致詞，台灣永續能源基金會董事長簡又新大使發表「淨零時代中供應鏈的挑戰與機會」專題演講。

仁寶電腦總經理翁宗斌表示：「淨零及低碳轉型是國家及產業現在都在走的趨勢，企業要維持競爭力一定要設定清楚的方向與目標。仁寶身為大型資訊系統廠，負責產品的最終整合，用以大帶小的方式，協助並降低電子供應鏈低碳轉型衝擊，邁向淨零目標，將是我們責無旁貸的責任。」

仁寶在溫室氣減量方面已設定清楚中長期目標，包含2050淨零、100%使用可再生能源，及2030年碳排放量較基準年減量50%，近年更入選「台灣百大永續典範企業」及多項永續指數成分股。此外，仁寶積極參與國際環境倡議，包括RBA(責任商業聯盟)、CDP(國際碳揭露計畫)皆是重要成員，積極發揮貢獻。我們也會將推動經驗分享給供應鏈廠商，共同提升台灣企業國際能見度，驅動供應鏈上下游廠商，以綠色採購、綠色設計、綠色生產等合作減碳。