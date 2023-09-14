台新臺灣永續高息中小型ETF基金經理人王嘉豪表示，美國聯準會所言經濟前景仍佳，美國經濟不會進入衰退的可能性增加，配合大陸持續推出刺激經濟政策，尤其導向對民營企業支持，8-10月份工作會議後，已持續有政策出台，將對股市提供另一道防線；在基本面上，反映庫存修正接近尾聲，主要半導體業者均預期2024年產業增長全面回升，今年第3季可望成為同比成長性的底部，故近月台股的震盪整理可定義為技術性拉回，接近半年線為本次支撐參考點。

王嘉豪指出，雖然台股後市仍不看淡，但基於短線波段漲多，以及對2023年經濟衰退恐懼，預期短線波動度大增，在短線大盤震盪格局下，操作上可聚焦在高股息股，以提升下檔支撐力及降低波動度，建議以長期配息穩定為主要核心持股方向，並佈局一些殖利率在市場均值之上且有高度成長之標的，建議優先布局永續高息中小型ETF，藉由高配息優勢降低波動度，另一方面，逢低布局中小型股亦可掌握後市大盤反彈的爆發力行情。