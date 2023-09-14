針對大陸未來如何推動閩台應通盡通、暢通台胞往來通道，大陸國家發改委副主任叢亮表示，爭取早日實現兩岸民眾坐著高鐵輕鬆跨過台灣海峽的夢想；閩南外海灘的淺灘適宜海上風電發展，具備向台灣大規模輸送綠色電力的條件。大陸願意加強兩岸能源領域合作。

中共中央台辦副主任潘賢掌，大陸國家發展改革委副主任叢亮和福建省委副書記羅東川14日在記者會上介紹《中共中央、國務院關於支援福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見》（《意見》）

叢亮指出，在經貿合作暢通方面。大陸將持續加強物流樞紐等重大物流基礎設施的佈局和建設，著力提升閩台經貿合作的基礎保障水準，制定出台閩台合作放寬市場准入的特別措施。

第二，在基礎設施聯通方面。近年來，積極推動福建交通基礎設施規畫和建設，已經具備了連接閩台兩地高速通道的工程技術能力。當前，兩岸各界對兩岸基礎設施直接聯通期盼已久，要爭取早日實現兩岸民眾坐著高鐵輕鬆跨過台灣海峽的夢想，促進更多台灣地區的商品搭乘中歐班列等暢達歐亞市場，更好惠及兩岸同胞。

叢亮還說，大陸已經建成世界上最大的能源體系，能源綠色轉型的成就舉世矚目，水電、風電、太陽能發電的規模多年來居世界第一。閩南外海灘的淺灘適宜海上風電發展，具備向台灣地區大規模輸送綠色電力的條件。大陸願意加強兩岸能源領域合作，共同推動兩岸能源綠色轉型發展。

叢亮表示，近年來，大陸加大力度推進兩岸標準的共通工作，在冷鏈物流、養老照護、食品安全等領域編制99項兩岸共同標準，為台灣中小微企業提供多功能的服務，一站式標準化服務。大陸將重點圍繞兩岸民生福祉這些領域，進一步強化標準共通和標準資訊的共用與交流。

《意見》最早是由大陸全國政協主席王滬寧在今年6月廈門海峽論壇大會上宣布。9月12日全文正式公布，共有6大項共21條。