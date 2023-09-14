民眾黨總統參選人柯文哲昨（13）日才宣布成立「第三方檢舉平台」，希望藉此揪黑、揪黃，今日就胎死腹中。與民眾黨合作的會計師事務所勤業眾信今表示，決定終止該項服務。
勤業眾信表示，近日有關該所與民眾黨之第三方檢舉平台服務，因部分媒體報導已嚴重誤導社會大眾，該所身為專業服務機構，向來秉持中立並遵循專業規範執行相關業務，為避免檢舉平台服務宗旨遭外界誤解，已於2023年9月14日終止該項服務之委任。
民眾黨總統參選人柯文哲昨（13）日才宣布成立「第三方檢舉平台」，希望藉此揪黑、揪黃，今日就胎死腹中。與民眾黨合作的會計師事務所勤業眾信今表示，決定終止該項服務。
勤業眾信表示，近日有關該所與民眾黨之第三方檢舉平台服務，因部分媒體報導已嚴重誤導社會大眾，該所身為專業服務機構，向來秉持中立並遵循專業規範執行相關業務，為避免檢舉平台服務宗旨遭外界誤解，已於2023年9月14日終止該項服務之委任。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。