性侵女兒還羞辱「公車、母狗」 法官怒斥「這四字」重判

桃園潘姓男子在女兒讀國小及國中時性侵，犯罪後曾羞辱她為「公車」、「母狗」，2020年女兒蹺家，學校導師在找到她後關切得知通報後，檢方將潘男起訴，最高法院駁回潘的上訴，依利用權勢性交罪等將他判刑12年定讞。

潘姓男子2012年至2014年在女兒就讀國小五、六年級期間期間，於住處房間內，強行脫去她褲子，經她推拒後仍加以性侵，2020年他又利用她畏懼他為其父親之權勢，因而隱忍屈從之機會，加以性侵。

2020年7月間她蹺家，同年8月6日下午，經她班級導師尋得她並為關切後，她才告知遭父親性侵一事，導師依法通報桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心處理，檢方將潘男起訴。

一審及二審斥責潘男罔顧人倫，為圖一己性慾之滿足，不顧女兒心理人格之健全發展及心靈感受，造成她心理上難以磨滅之陰影及傷害，所為甚屬可訾，且他犯罪後矢口否認犯行，不見悔意，分別量處有期徒刑10年7月、2年7月，定其應執行刑12年，潘提上訴遭最高法院駁回確定。