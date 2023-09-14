一位民眾日前於爆料公社發貼文抱怨。根據民眾說法，一名女大生因與網友起爭執後情緒失控，有輕生傾向；父親嚇得報警求助，警消到場後，因女大生不願配合警消躺上擔架，引發家屬與員警口角，民眾感嘆，原本是一件值得讚頌警察作為人民保姆的優秀事跡，但想起員警救援過程中言語態度卻令女大生父母、親友極度失望。不過此文一出，卻引起網友一面倒力挺員警，而當事員警也親自發聲表示無奈。

該名爆料民眾指出， 2名年輕男員警當時以極其惡劣的態度指揮協調，現場除了5名警消，僅剩女大生父母及其好友三人，其餘親友均被喝斥於場外。她指出，員警甚至稱女大生為精神病患，其中一名親友更因員警二人的惡劣態度發生口角，並從上救護車直到送院為止，大家也僅能全程默默忍受這些言語暴力。

民眾質疑，「作為老百姓，警察是人民的保母嗎？如果是，他們知道協助是他們的責仼嗎？ 如果不知道，他們來幹什麼？進門不到10分鐘就敢隨意的說一個不認識的小女孩是精神病患？感覺他們在霸凌弱勢老百姓，如果我們是有權有勢的人家，警察的態度還會這樣嗎？」

臉書粉專「靠北Police」對此力挺表示，「人民保母，人民保母，多少行政協助假汝之名而生！ 什麼時候上位者、甚至平行單位及民眾才會瞭解到，警察是執法者！而不是一份薪水當好幾種角色用的低等公務員？」

該貼文一經發佈，網友留言紛紛倒向員警，「服藥情緒不穩，神智不清，你叫救護車或自己送醫院就好，叫警察幹嘛？叫了又嫌！」、「真的不要用納稅來情緒勒索」、「不怪酗酒的，不怪嗑藥的，不怪在現場添亂的，不怪發神經的，怪來處理的警察…天下奇聞」、「都幾歲了還在喊保母，要不要幫你換尿布擦屁股？」、「吞藥打119啊 叫警察幹嘛」。

隨後，該名當事員警也現身表示：「這位阿姨只是沒辦法接受一位年輕的警察跟他講的事實，導致他的自尊心跟玻璃心碎了滿地所以試圖到爆料公社討拍、公審，報復而已。誰叫我就是那文章中的年輕警察呢？」

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