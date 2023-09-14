紅蘿蔔是餐桌上常見食材，營養師許育禎就指出，其富含膳食纖維、維生素A、B群、C、E及鉀、磷、β-胡蘿蔔素等營養素，具有強化黏膜、維持視力健康等2大重要功效。不過，很多人會對紅蘿蔔的味道感到卻步，她也分享6種替代食物，如菠菜、番茄、地瓜、甜椒、南瓜、空心菜等，但要注意的是，維生素A、E及β-胡蘿蔔素皆為脂溶性，務必要加入油脂烹調，才能夠被腸道吸收。

許育禎在臉書專頁「Ivy營養師的健康教室」發文表示，紅蘿蔔的營養價值很高，其對於人體有2大重要功能，其一是保護皮膚與黏膜健康、增強保護力，她說明，身體表層的皮膚和多處地方，包括眼睛、鼻腔、口腔、食道、支氣管、肺部、消化道等都具有黏膜，為人體的第一道免疫牆，若黏膜破損不健全、皮膚受損時，病菌就會伺機侵入體內造成感染生病。而食用富含維生素A及β-胡蘿蔔素的食材，即有助強化黏膜與皮膚健康。

紅蘿蔔另一功效是維持視力健康，許育禎提到，除了維生素A及β-胡蘿蔔素之外，其也富含維生素E，這幾種營養素對維持眼部健康功不可沒。維生素E、β-胡蘿蔔素具有強大抗氧化作用，可以掃除藍光對眼部、視網膜的傷害，同時保護黃斑部健康。

另外，許育禎說，β-胡蘿蔔素經人體轉換可轉變成維生素A，有助改善黑暗視力，提升黑暗中的視覺，所以若是在暗處經常看不太到的人，不妨多補充這2者。

然而，很多人不喜歡紅蘿蔔的特殊味道，許育禎也分享，深綠色蔬菜（尤其是菠菜）、番茄、地瓜、甜椒、南瓜、空心菜等食材，也含有豐富的維生素A及β-胡蘿蔔素，可以作為替代選項。不過，值得注意的是，她強調，維生素A、β-胡蘿蔔素、維生素Ｅ都屬於脂溶性維生素，烹調時一定要加入油脂才能夠被腸道吸收。