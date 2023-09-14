60歲的藝人賴佩霞今宣布參選，擔任總統候選人郭台銘副手，賴佩霞在台上致詞時表示，對於參選一事除了老公和幾個工作夥伴知道，女兒謝沛恩、媳婦隋棠全都不知情，還說「他們現在下巴都掉到地上了。」

賴佩霞今早確定擔任郭台銘公民連署參選的副手之後，依法定連署期間自9月19日至11月2日，而賴佩霞飾演總統候選人的台劇《人選之人-造浪者》之前已在Netflix獨家播過，接下來將於10月28日於公視首播，可能因此衍生出大問題。

依《公共電視法》第36條第7項規定，節目之製播，「不得為任何政黨或宗教團體作政治或宗教之宣傳。」

雖然郭台銘不屬於任何政黨，但《人選之人-造浪者》若在公視播出，加上賴佩霞飾演角色是總統參選人林月真，可能衍生出有「政治宣傳」的意義。

賴佩霞成為郭台銘公民連署的副手之後，這部戲還能順利如期在公視播出嗎？據了解，公視內部今天早上已針對這部戲牽涉《公共電視法》相關問題進行討論，目前還未有結果，據知延播的可能性高。