特勤員警查獲大量毒咖啡包。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

高雄1名陳姓男子因違規遭特勤警攔查，但他心虛模樣讓員警直覺有異，果然在副駕駛座放有大量疑似毒品咖啡包，經查共有近百包毒品，還以私密處保養包裝魚目混珠，他自稱是壓力大才想藉毒紓壓，不過警方對他說法存疑，訊後依法送辦。

高雄市保安大隊特勤中隊警組於12日深夜11點多，執行轄區熱點巡邏勤務時，在三民區光武路上發現一輛自小客車違規停於黃網狀線上，員警下車勸導並盤查身分，但21歲陳姓駕駛眼神慌張，表明只是消夜臨停一下馬上要走，卻遭眼尖員警發現副駕駛座放有大量疑似毒品咖啡包。

於車中查獲第三級毒品咖啡包85包、愷他命13包及愷他命殘渣香菸盒1只，除了有外包裝大力水手「卜派」，其中還有一款粉色咖啡包，以私密處保養品企圖魚目混珠誤導查案員警。陳男自稱近期因工作、生活上壓力大才想藉毒紓解壓力，但查獲的毒品近百包，數量不少，因此對他的說法存疑，全案依毒品危害防制條例罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

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