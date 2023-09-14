明天（15日）是處女座新月，塔羅牌老師艾菲爾在臉書上分享12星座將能獲得好運，其中牡羊座可利用水晶來提升專注和判斷力；處女座可從住家門口的南方走來提升效率和品質；天秤座則是可戴著耳機聽音樂，並從住家門口往西方步行，來提升人際關係和公平感。

▍牡羊座

牡羊座在處女新月期間適合整理思緒和計劃事物，可利用水晶療癒來提升專注力和判斷力。建議選擇紅色或橘色的水晶，例如紅玉髓、紅石榴石或虎眼石，並放置在書桌或辦公桌上，或佩戴在身上。

▍金牛座

金牛座在處女新月期間適合放鬆身心和享受生活，可利用按摩來舒解壓力和疲勞。建議選擇有舒緩和滋養作用的精油，例如薰衣草、玫瑰或檀香，按摩頭部、頸部和肩部或泡香氛浴。

▍雙子座

雙子座在處女新月期間適合學習和交流，可利用冥想來提升智慧和觀察力。建議選擇有清晰和平衡作用的香氛，例如薄荷、檸檬或茶樹，並點燃一支蠟燭或使用香薰機，在安靜的環境中閉上眼睛，專注於呼吸。

▍巨蟹座

巨蟹座在處女新月期間適合關心家庭和感情，可利用赤腳接地氣來提升親密度和安全感。建議選擇有溫暖和保護作用的地方，例如草地、沙灘或泥土，脫掉鞋子和襪子，讓雙腳感受大地的力量和溫度。

▍獅子座

獅子座在處女新月期間適合展現自我和創造力，可從住家門口往東方步行來提升自信和魅力。建議選擇有活力和開放作用的顏色，例如黃色、金色或白色，並穿上喜歡的衣服和飾品，接著走出家門，來感受太陽的光芒和暖意。

▍處女座

處女座在處女新月期間適合改善健康，可從住家門口往南方步行來提升效率和品質。建議選擇有純淨和整理作用的物品，例如筆記本、收納盒或清潔劑，整理生活空間和工作環境，接著再走出家門，來感受大自然的美麗。

▍天秤座

天秤座在處女新月期間適合社交和合作，可從住家門口往西方步行來提升人際關係和公平感。建議選擇有和諧和調和作用的音樂，例如古典、爵士或民謠，並戴上喜歡的耳機，接著走出家門，來感受音樂的節奏和旋律。

▍天蠍座

天蠍座在處女新月期間適合探索和轉變，可從住家門口往北方步行來提升神秘感和力量。建議選擇有深刻和療癒作用的書籍，例如推理、心理或靈性，並且攜帶著走出家門，來感受書中的故事和啟示。

▍射手座

射手座在處女新月期間適合冒險和學習，可前往森林來提升自由感和視野。建議選擇有冒險和學習作用的活動，例如登山、露營或觀察，並準備好需要的裝備和食物，接著前往最近的森林，來感受氣息和生命。

▍摩羯座

摩羯座在處女新月期間努力將能獲得成就，可前往海邊來提升耐力和責任感。建議選擇能前進努力的目標，例如游泳、衝浪或釣魚，並準備好所需的衣物和工具，接著去最近的海邊，來感受海水的波動和挑戰。

▍水瓶座

水瓶座在處女新月期間適合創新和改革，可前往空地來提升創意和獨特性。建議選擇好的器材，例如畫筆、紙張或相機，並準備好所需的物品，接著去附近的空地，來感受寬廣和可能性。

▍雙魚座

雙魚座在處女新月期間適合擁有夢想和同情，可前往教堂來提升信仰和愛心。建議選擇富有感情的禱告，例如感恩、祈求或祝福，並整理好心情和誠意，接著去附近的教堂，來感受神聖和溫暖。