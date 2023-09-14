Omdia表示，隨著新創公司和大型雲端服務業者（hyperscaler）發表大型語言模型和擴散模型（diffusionmodel），即生成式AI的基本建構區塊（building blocks），生成式AI應用市場今年將呈現爆炸性成長。

Omdia生成式AI軟體市場預測分析2022～2028年生成式AI軟體市場的驅動因素、抑制因素和商機，該資料庫將100多個應用情境，依據8個全球區域和6種AI技術工作負載進行劃分。

而全球對生成式AI突發且強烈的興趣，推動整體AI軟體市場表現超乎預期。Omdia指出，相較於先前預期，生成式AI今年可望為AI市場增添30億美元營收，並將2027年市場營收預期調升至130億美元，推動2027年AI軟體市場總額達1600億美元。

不過，由於仍處於創新時期，市場參與者仍在實驗階段、需要應對混亂狀態。Omdia指出，目前版本的生成式AI在多個面向均顯示仍不可靠，包括曾出現偏見、幻覺（hallucinations）、事實錯誤及侵犯版權等問題，且相關成本遠高於傳統AI，提醒市場留意重大風險。

Omdia認為，生成式AI至2028年的四大應用情境，為虛擬助理、建立現實世界的生成模型、寫作助理、程式碼自動化生成與協助。而搜尋引擎、電腦輔助藝術與攝影等以消費者為目標的應用情境、媒體，和遊戲開發、影片和音訊製作與生成等娛樂產業，為最大應用產業。

Omdia AI與資料分析首席分析師Brad Shimmin表示，生成式AI已快速對世界帶來關鍵改變，而科技市場也正在跌宕中急速前進。