女星大牙（周宜霈）因先前爆出疑似被「黑人」陳建州性騷擾，引來陳建州為維護名譽而提告，今(14日)大牙首度出庭，稍早她發文反擊，表示自己是第一次到北檢，壓力很大，而她也在朋友的建議下已經到香港警局完成報案，正式對黑人反擊。

藝人大牙今年6月爆料11年前在香港工作時遭當時的老闆陳建州性騷，對此，黑人隨即宣布提告，接著撤回對大牙求償1000萬元的民事訴訟，改向台北地檢署提告大牙涉嫌加重誹謗，對此，當時大牙回應自己會加油，有網友提醒她要小心網軍攻擊，她則感激說：「謝謝那些在後面撐著我的你們」。

今（14）日大牙遭檢察官傳喚出庭，庭訊約半小時結束後在律師、助理陪同下低調離開。大牙稍早在臉書發文表示沒想到自己是第一個因為站出來揭發性騷擾而被告的人，為了捍衛自己權利，已經在性騷擾事發地香港警察局完成備案。至於台灣的官司已進入司法程序，不再多做說明。

而大牙上月宣布開Podcast節目，名稱為「姊姊妹妹牙起來」，第一集有點沉重，找來黃云歆對談，一起分享過去的傷疤，大牙和黃云歆都表示，說出自己經驗後受到質疑「為何過這麼久才說」，大牙回憶其實這件事她周圍的人都知情，有次她上遊戲節目，許孟哲抓住她，馬力歐把她壓倒，讓她嚇到痛哭失聲，製作人還以為受傷，但她其實毫髮無傷，「我當下想到的是『完蛋了！我手無縛雞之力，之後要被怎樣了嗎？所以才爆哭。」事後馬力歐不斷向她道歉，坦言內心有過去被性騷擾的陰影，但她強調：「我們關係很好，只是我當時也無法告訴他發生什麼事。」

大牙發文。（圖／翻攝自宜霈vs大牙臉書）

大牙臉書全文如下：

這是我這輩子第一次踏進北檢，老實說，我壓力真的很大，我沒有想過我會因為說出過往的經歷，成為台灣me too運動裡第一個被告的人，這也讓整個me too 運動停在這裡，再也沒有受害者敢站出來勇敢發聲，這條路走到這，我壓力真的真的很大！但為了我自己，以及其他和我有著相似經歷的受害者，如果我此時此刻打住或選擇沉默，無非就等同放任了那些施害者的行為嗎？

幾經思考後，我想藉著這次機會和各位說明，過去幾個月在尋求台灣、香港多方專業建議後，我已經在香港律師陪同下，到案發地的香港警局正式完成報案，以捍衛並保障我個人權益外，也欲藉此表達我言行一致，自當無愧於心。因此在這邊也呼籲陳先生請務必配合香港警方的調查。

至於我個人目前在台灣被訴刑事妨害名譽案件部分，謝謝各界的關心，由於全案現已進入正式司法偵查程序，因此基於偵查不公開原則，以及避免過度耗費社會成本及訴訟資源下，關於案件的細節，請原諒我無法也不便在此多做說明，接下來我會積極配合司法調查，使事實真相，能早日查明及還原，謝謝。

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