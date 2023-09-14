劉和然致贈紀念品給靜岡縣在台辦事處長市川美奈子。（呂健豪攝）

新北市農業局今（14）日舉辦台日土砂災害研討會，邀請成大及日本靜岡縣專家學者，針對土砂災害管理相關技術交流，副市長劉和然表示，因靜岡地質與新北相似度非常高，所以討論起來更容易聚焦，希望藉由這次研討會，從災害的預防、處理到復原都能彼此互相參考防災技術。

全球受氣候變遷影響，越來越發生極端氣候的情況造成災害頻傳的情況，為了提升防災能力並強化應變能力，新北市藉由這次的研討會，與日本互相學習此土砂災害之防治觀念，也希望奠定日後靜岡縣與新北市坡地防救災工作的良好基礎。

劉和然表示，這次與靜岡縣的交流非常重要，一方面是日本救災技術非常成熟，在國際上名利前茅，其次是因為靜岡縣與新北的地質相似度非常高，地質特性在救災當中是非常重要的一個環節，因此雙方討論起來會更容易聚焦，技術交流能更到位。

本次研討會由日本國土交通省砂防研究室長山越隆雄分享日本近年土砂災害之特徵及其對策，山越隆雄提及日本為了提高保全戶對災害警覺性，將保全戶進行疏散避難演練改為強制性義務，居民平時必須準備好防災背包，並確實熟悉避難路線與收容處所，降低災害來臨時造成的傷亡。

此外，新北市水保技師公會理事長梁宥崧也分享汐止區東山里鵠鵠崙崩塌事件，當天農業局即全數將住戶全數疏散安置完成，並在2天內待土體穩定後進場進行搶災工作，先行修補道路進行損壞道路臨時通行作業，同時也修補排水溝裂縫確保排水暢通，並針對崩塌區域覆蓋帆布避免雨水滲入造成滑動。

由於新北市府與成大去年才簽署「土砂災害防治合作備忘錄」，共同推動土砂災害管理工作，今年度藉由成功大學與日本多年合作經驗，邀請靜岡縣至新北交流土砂災害防治技術，希望透過本次研討會提升台日雙方防災知識，努力朝向減災的目標前進。