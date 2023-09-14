社福津貼調整機制每4年須因應消費者物價指數（CPI）連動調整，行政院會今日拍板國民年金等社福津貼與老農津貼調整案，根據主計總處預估，今年度CPI較2019年成長7％，因此明年元旦起，總計有8大社福津貼，加上老農津貼將調升7％，每人每月依領取項目不同，調增金額在143元至1190元不等，估計逾有300萬餘人受惠。

今年是大選年，民進黨主席暨總統參選人賴清德昨在中常會上喊話，基層反映社福津貼應提高，盼行政院儘速公布、酌予增加，行政院會也在今日通過各項津貼調整案。

衛福部指出，低收入戶3項生活補助由現行每人每月2155元至1萬7005元，調整為每人每月2306元至1萬8195元；身心障礙者生活補助費每人每月由現行3772元、5065元、8836元，調整為4036元、5420元、9455元；中低收入老人生活津貼每人每月由3879元、7759元，調整為4151元、8302元。

弱勢兒童及少年生活扶助每人每月由2047元至2479元，調整為2190元至2653元；國民年金老年年金給付加計金額、老年基本保證年金、遺屬年金給付及原住民給付每人每月由3772元，調整為4036元；身心障礙年金給付及身心障礙基本保證年金每人每月由5065元調整為5420元；老年農民福利津貼每人每月由7550元調整為8080元。

衛福部指出，為展現政府照顧弱勢民眾之決心，將協調各部會及地方政府即早進行各項資料報送及系統比對作業，以利審核撥款作業。