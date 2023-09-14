中華民國112年三軍士官新生聯合開學典禮，今年上午在空軍航空技術學院登場，蔡英文總統以三軍統帥身分到場勉勵新生在校培養專業技能，成為優秀士官人才，未來成為領導者，提升國軍的戰力。（記者林雅惠攝）

三軍士官督導長為新生代表佩掛年級章，象徵著親愛精誠的傳承三軍士官督導長為新生代表佩掛年級章，象徵著親愛精誠的傳承。（記者林雅惠攝）

中華民國112年三軍士官新生聯合開學典禮，今年上午在空軍航空技術學院登場，蔡英文總統以三軍統帥身分到場勉勵新生在校培養專業技能，成為優秀士官人才，未來成為領導者，提升國軍的戰力。

空軍航空技術學院今天上午辦理「112年三軍士官新生聯合開學典禮」，首先由空軍航空技術學院中隊長陳昭先士官長領讀士官信條，強調士官應擔當部隊的骨幹、官兵的橋樑，以身作則、樹立典範，隨後由三軍士官督導長為新生代表佩掛年級章，象徵著親愛精誠的傳承，透過榮耀傳承晉級儀式，將士官素質高、戰力強、守紀律、有信念的榮耀精神薪火相傳。

蔡英文總統上台致詞勉勵新生表示，三軍士官新生聯合開學典禮第一次在空軍航空技術學院舉辦，各位即將成為士官階段，今天特別要到現場為各位加油打氣。

蔡英文說，首先要恭喜大家通過入伍訓練， 進入陸軍專科學校，海軍官校二專班及空軍航空技術學院，未來各位學成後都是國軍的根基，更是防衛作戰的關鍵角色，過去幾年來她到到各部隊都會看到士官同仁帶著各項裝備，國軍管理訓練繼承著重責大任，士官的能力強，部隊的戰力就強，尤其科技發展快速，武裝武器裝備越來越精密，政府要培育士官人才，才能夠持續提升國軍的戰力。

蔡英文表示，她要歡迎大家的投入，各位在校園裡除了自我能力的養成，更是在傳承國軍的專業，她要告訴大家，各位投入三軍進入學校是被領導者，但2年後各位就會成為士官，成為領導者。

蔡英文指出，士官的價值並不是位階的高低，而是專業和能力，她希望大家透過不同階層的實務學習演練，培養專業技能，儲備幹部的領導能力，以專業力及領導力得到官兵的認同及敬重，成為優質的部隊骨幹，政府也會當大家的堅實後盾。

蔡英文強調，這幾年來政府落實國防改革，整建官兵營舍完善裝備設施，未來會持續提升國軍戰力，推動國防自主確保國家的安全，各位就是國家安全重要的一環，期許大家勇敢面對未來的人生道路上的每一個關卡，願以自信及專業成為國軍執行任務和技術傳承的穩定力量，希望各位新生傳承我們陸軍忠誠，海軍忠義及空軍忠勇的信念，並且將士官信條銘刻在心落實於行。