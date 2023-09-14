謝謝你們！中秋節將屆，天峰慈善會14年來都在中秋節前夕結合彰縣府及彰化縣警局舉辦關懷弱勢族活動，將生活物資及禮金挨家挨戶送到關懷戶手中，今年共有368戶受贈，提前感受中秋佳節滿滿的幸福感。

「政府資源有限、民間力量無窮！」彰縣府及彰化縣警局結合天峰慈善會今天舉辦關懷弱勢族群活動，發放物資給縣內需要幫助的弱勢民眾。

彰縣府秘書長陳逸玲表示，希望藉此活動廣邀社會各界善心人士共同拋磚引玉，讓貧困家庭及弱勢族群過一個溫馨快樂的中秋佳節。

天峰慈善會理事長張昌鎰指出，中秋節是民眾團圓歡聚的日子，雖然現今大多數民眾都過著安穩的生活，但在社會邊緣黑暗角落，仍有很多需要關懷救助、生活困苦的家庭及獨居老人無法安心歡樂過節，大家有錢出錢有力出力，讓社會更溫馨。

天峰慈善會持續14年來的義舉，今年透過彰化縣警局調查轄區需救助共368個家庭，除有奶粉、米麵、食用油等民生必需品外，還準備中秋月餅及2000元大紅包，都將直接送到需要關懷的民眾手上。