行政院長陳建仁今日拍板「基本工資調整」案，自2024年1月1日起，月薪調升至2萬7470元，時薪調升至183元，調幅約4.05％。月薪部分，估約有179萬名勞工受惠；時薪部分，估約有60萬名勞工受惠。

勞動部表示，基本工資審議委員會於上周五、8日通過基本工資調整案，經報陳行政院並獲核定，該部也依此發布相關函令。這是蔡英文總統的兩屆任期內，連續第8年調漲基本工資，月薪總調幅約7.3％，時薪達52.5％，展現照顧基層勞工決心。

勞動部說明，近年來，透過每季工作小組定期開會的交流，勞資委員已奠定良好的互動基礎。由於近來民生物價的漲幅有感，為了維持勞工基本生活的實質購買力，本次基本工資審議委員會議的勞資委員，都不反對調漲基本工資，並透過理性討論，努力謀求可接受的最大共識。經綜合考量整體經濟社會情勢後，獲得本次結論。

勞動部進一步表示，本次基本工資的調整案，在未來景氣復甦面臨諸多不確定性因素的挑戰下，勞雇雙方仍願意彼此相互體諒，共同關心基層勞工維持基本生活所需，實在難能可貴，政府非常感謝。

勞動部重申，基本工資3萬元是政府努力的方向，在往理想邁進的路上，即便面臨疫情及全球經濟衰退之衝擊，自蔡政府上任以來，仍每年檢討基本工資且逐年穩健調升，具體實踐落實照顧基層勞工的承諾。未來，勞動部也會繼續努力，在各項勞動政策的推動上，持續為勞工權益打拼，請勞工朋友放心。