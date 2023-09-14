大陸近日發布福建對台示範區21條意見，大陸國家發展改革委副主任叢亮表示，將指導廈門、福州和平潭綜合實驗區等地率先試點，他並提及，將在平潭推進建設兩岸共同市場先行區域、研究開放台灣的資訊服務等行業准入。

大陸12日晚間發布《關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見》，國新辦14日上午舉行記者會，由中共中央台辦副主任潘賢掌、大陸國家發展改革委副主任叢亮和福建省委副書記羅東川進一步介紹。

對於福建全域推動兩岸融合發展示範區建設，大陸國家發展改革委副主任叢亮表示，將指導廈門、福州兩市和平潭綜合實驗區等條件好、優勢突出的地區率先試點，以點帶面，並鼓勵福建其他地區結合自身實際、有針對性地參與兩岸融合發展的實踐。

叢亮介紹具體措施，深化廈門與金門融合發展方面，支持廈門開展綜合改革試點，以清單授權方式賦予廈門在重點領域和關鍵環節改革的更大自主權，全面深化改革開放，推動高質量發展，深化廈金交往合作。

叢亮說，對在廈門的金門居民實施同等享受當地居民待遇的政策，率先推進基本公共服務的均等化、普惠化、便捷化，著力打造廈金「同城生活圈」，探索廈金合作共建基礎設施模式，加快廈門與金門通電、通氣、通橋，支持金門共用廈門的新機場。

福州與馬祖融合發展方面，叢亮說，將打造福馬「同城生活圈」，支持馬祖居民在福州享受當地居民的待遇。研究設立福州馬祖產業合作園區，促進福州與馬祖在文化旅遊、海洋漁業等領域的創新合作，吸引台胞台企參與福州的數位經濟發展。繼續推進福州與馬祖通水、通電、通氣、通橋相關的工作。

至於加快平潭綜合實驗區開放發展，叢亮說，將支持平潭綜合實驗區加快全方位的對外開放，建設更加便捷的兩岸交通往來的通道，逐步構建對台投資貿易自由化便利化政策體系，擴大對台跨境服務貿易開放，推進建設兩岸共同市場先行區域，深化人文交流、基層治理合作。此外，將研究開放台灣的資訊服務等行業准入，探索加快擴大教育開放相關措施。

此外，他也提及，將支持龍岩創新兩岸客家文化的交流，支持三明建設海峽兩岸鄉村融合發展試驗區，支持莆田建設海峽兩岸生技和醫療健康產業合作區，支持南平深化生態、文化、旅遊、產業的對台合作，支持寧德拓展新能源、海洋養殖產業對台合作。