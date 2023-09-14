針對金門與廈門等地融合發展有什麼樣的規劃？大陸國家發改委副主任叢亮表示，除將著力打造廈金、福馬「同城生活圈」外，也將研究台灣資訊等行業准入、加大擴大教育開放。

中共中央台辦副主任潘賢掌，大陸國家發展改革委副主任叢亮和福建省委副書記羅東川14日在記者會上介紹《中共中央、國務院關於支援福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見》（《意見》）。

叢亮指出，支持廈門開展綜合改革試點，以清單授權方式賦予廈門在重點領域和關鍵環節改革的更大自主權；大陸對在廈門的金門居民實施同等享受當地居民待遇的政策，探索廈金合作共建基礎設施模式。

在福州與馬祖融合發展上。叢亮稱，大陸將打造福馬「同城生活圈」，支持馬祖居民在福州享受當地居民的待遇。吸引台胞台企參與福州的數位經濟發展。繼續推進福州與馬祖通水、通電、通氣、通橋相關的工作。

此外，在加快平潭綜合實驗區開放發展面向，叢亮表示，大陸將支持平潭綜合實驗區加快全方位的對外開放，建設更加便捷的兩岸交通往來的通道，逐步構建對台投資貿易自由化便利化政策體系，擴大對台跨境服務貿易開放，推進建設兩岸共同市場先行區域。此外，將研究開放台灣的資訊服務等行業准入，探索加快擴大教育開放相關舉措。

叢亮還稱，要推動福建各地開展融合實踐。福建每個縣跟台灣的關係都非常密切。大陸將發揮泉州、漳州閩南語地區台胞主要祖籍地的優勢，建設世界閩南文化交流中心，開展與澎湖融合發展實踐。發揮福建客家祖地、媽祖故里等優勢，支持龍岩創新兩岸客家文化的交流，支持三明建設海峽兩岸鄉村融合發展試驗區，支持莆田建設海峽兩岸生技和醫療健康產業合作區，支持南平深化生態、文化、旅遊、產業的對台合作，支持寧德拓展新能源、海洋養殖產業對台合作。

《意見》最早是由大陸全國政協主席王滬寧在今年6月廈門海峽論壇大會上宣布。9月12日全文正式公布，共有6大項共21條。