銀行推銷信貸電話打不停，還掛不掉！一名男網友抱怨，日前接到銀行推銷貸款的電話，因為在忙沒聽清楚對方講的內容，誤回他「晚點再回撥」，卻惹怒推銷員，痛罵他「那就不要接電話、浪費我時間」，讓原PO超生氣。對此，網友分享4招拒絕電銷的方法，包括請對方「取消共同行銷」、快速掛斷電話等。

原PO在臉書「匿名公社」提到，11日下午2點多他正在公司處理事情，接到一通銀行來電，劈頭就問「有貸款需求嗎？」當下他婉拒，對方繼續仍緊追「需要我晚點再回撥嗎？」由於正=在爬樓梯，沒聽清楚就回「有很緊急嗎？我晚點再回撥給你」，沒想到推銷人員聽了突然情緒失控，大罵「我是說，需要我再回撥嗎？」、「很忙就不要接電話，不要浪費我時間」最後用力掛斷電話，剩原PO一臉錯愕，感嘆「不小心接了推銷電話，還要被罵！」

文章曝光後，許多網友看了感同身受，紛紛留言「打去客服客訴他」、「每次說只耽誤兩三分鐘，講完都10分鐘起跳」、「我接到這種的都是直接掛，你說不需要他就一直盧」。還有內行人教學，若已經表態拒接行銷電話，銀行必須停止這行為，若之後還繼續接到電話，可直接向金管申訴。

此外，有人加碼分享3招拒絕電銷的方法，首先是接電話後，問對方的員工編號，請對方「取消自己的共同行銷」，代表不願再接受信貸、保險等金融商品電話行銷；接著是接電話後說「謝謝、不需要」迅速掛掉，或安裝過濾來電的App直接不接；最後是最根本的辦法，在申辦信用卡或保險產品時，不要勾選「同意給第三方行銷」或「同意給集團內其他公司行銷」的選項，以免資料流入其他單位，不給銀行有行銷的機會。