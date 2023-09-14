女星小S（徐熙娣）與許雅鈞結婚約16年，育有大女兒Elly（許曦文）、二女兒Lily（許韶恩）與小女兒許老三（許曦恩），她也從不避諱分享家庭生活；日前她在節目中提到，婆婆曾勸她少喝點酒，而表面上面帶微笑回應「好」，但心裡的OS一說出瞬間驚呆現場來賓。

小S日前在節目《小姐不熙娣》中提到，自己如果聽到別人對自己說「少喝點」會有點生氣，她分享，如果她正在看劇喝酒時，婆婆與老公正好從旁邊走過時都會說：「熙娣，少喝點」，表面上她都會微笑點頭說「好」，但心裡都會OS「關你屁事」，更直言：「肝是我的，我要讓它變硬不行嗎？」此話一出笑翻眾人。

事實上，小S在節目中或是在記者會上，時常會提到自己很愛婆婆，若接到保養品代言，一定會先準備一箱給婆婆，私下對婆婆也相當貼心，並對婆婆的喜好瞭若指掌。

然而，她也曾表示，自己時常稱讚婆婆打扮，「婆婆今天穿得好漂亮，我在你旁邊看起來好像傭人」更曾傳授婆媳相處秘訣就是多說好聽話，且出門在外要主動打電話報平安，絕不讓對方擔心。

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