女星賴佩霞曾因演出今年政治幕僚職人劇《人選之人—造浪者》總統候選人「林月真」，吸引大批影迷喜愛，紛紛開玩笑要她出來參選，沒想到賴佩霞於14日稍早宣布擔任前鴻海董事長郭台銘（郭董）2024年總統大選副手，震驚許多網友，紛紛湧入賴佩霞臉書留言。

賴佩霞坦言，郭台銘當初透過一個友人來邀請，「我一開始聽到邀約馬上到一旁笑了一下，但因為今天本來就打算聚焦在我和郭董身上，因此未來有機會，我們可以來向大家透露更多細節」。而賴佩霞表示，當時除了自己的丈夫外，並沒有向其他任何家人透露要擔任郭台銘副手參選一事。消息一出，外界的反應十分兩極，其中一部分網友相當傻眼，直呼：「還以為在看《人選之人》第2季」、「要確定欸」、「等妳選總統再投妳，憑什麼屈居副手」。

事實上，賴佩霞在今年台劇《人選之人》中飾演總統候選人「林月真」，角色設定讓看過劇的網友紛紛直呼：「好想選她！」，參選消息曝光後該劇製作人林昱伶表示：「太震驚了！一時還無法有想法！」當時賴佩霞宣傳戲劇時，被問到有無因演了「林月真」浮出從政意願？根據《壹蘋》報導，賴佩霞說：「沒想過，但我會願意幫助領導人如何成為一個好的領導人。」