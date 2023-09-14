有乘客獲救後告訴消防員，事故當下車開很快自撞電線桿。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

台南市七股區永吉里今天上午發生一起自撞車禍，某私立長照機構的長照專車經過173市道時，不明原因自撞路旁電線桿，一名年約30歲的司機和2名乘客都受傷送醫，車禍原因由警方調查中。

台南市消防局今天上午9點44分獲報後，派遣七股、安南和土城分隊前往事故現場，消防員以電動油壓剪破壞駕駛座車門，救出受傷的司機，後座2名男乘客，分別為57歲、80歲，也被救護車救護車送往醫院治療。

消防局第三大隊表示，受傷的3位民眾均輕傷，意識清楚，受到不少驚嚇；有乘客獲救後告訴消防員，事故當下車開很快自撞電線桿。