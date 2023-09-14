針對在福建深化兩岸融合發展有何規劃，中共中央台辦副主任潘賢掌表示，大陸支持福建企業與在閩台企共建企業合作聯盟；鼓勵台灣農漁民參與福建農村一二三產業融合發展，參與鄉村振興。要讓台胞享受主人一般的參與感、獲得感、幸福感和安全感。

中共中央台辦副主任潘賢掌，大陸國家發展改革委副主任叢亮和福建省委副書記羅東川14日在記者會上介紹《中共中央、國務院關於支援福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見》（《意見》）。

潘賢掌指出，《意見》提出，支持福建企業與在閩台企共建企業合作聯盟；鼓勵台灣農漁民參與福建農村一二三產業融合發展，參與鄉村振興；打造海峽兩岸生態環境科技成果轉化平台，支持台胞台企參與綠色經濟發展等政策措施，為台胞率先分享大陸發展機遇提供政策支持。

潘賢掌還稱，《意見》提出，發揮媽祖等民間信仰精神紐帶作用，開展形式多樣的民間信仰習俗交流活動；打造更多文化產業合作平台，鼓勵台灣文化業者投資入駐；匯聚兩岸文化娛樂資源，打造兩岸流行文化中心等，助力兩岸同胞共同弘揚傳承中華優秀傳統文化。

此外，《意見》提出，支持台胞深度參與福建當地社區建設、基層治理等實踐活動；鼓勵台胞擔任仲裁員、調解員、人民陪審員、人民監督員、檢察聯絡員及司法輔助人員等，參與福建法治建設；鼓勵台胞在閩購房置業；完善台胞在閩就業、就醫、住房、養老、社會救助等制度保障，依法依規將在閩台胞納入大陸社會保障體系等政策措施，擴大台胞在閩社會參與，便利台胞在閩生活。

潘賢掌強調，《意見》的貫徹實施，將為廣大台胞在福建學習、工作、生活盡可能提供最大空間、最好條件、最強保障。讓大家在最熟悉、最親切的環境中投資興業、安居樂業，享受主人一般的參與感、獲得感、幸福感和安全感。

《意見》最早是由大陸全國政協主席王滬寧在今年6月廈門海峽論壇大會上宣布。9月12日全文正式公布，共有6大項共21條。