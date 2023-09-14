今天是農曆7月最後一天，晚上11點鬼門關，民俗專家廖大乙提醒，陰氣最強時辰在晚上7點到11點（戌時、亥時），建議太陽下山後就盡量避免出門，下班保持低調，忌說「我先走了」；晚歸的民眾可以「穿金戴銀」或戴帽子擋煞。

據《自由時報》報導，廖大乙表示，寺廟龍門屬陽、虎門屬陰，城隍廟范謝將軍會在今晚11點關虎門，好兄弟紛紛「歸隊」；晚上7至11點之間陰氣最強，應避免靠近竹林、榕樹下或廢墟等容易聚陰的場所。

廖大乙表示，今晚11點後就算平安過關，不過仍要考慮沒有歸隊的好兄弟，即使鬼月結束仍不能太鐵齒，尤其運勢不佳者要特別留意。

如果因工作無法早點回家，廖大乙建議「穿金戴銀」是最好的擋煞法，也可以穿明亮鮮豔的衣服或戴帽子保護「天靈蓋」元神，比較不容易被好兄弟盯上；工作結束後忌諱說「我先走了」，只要安靜下班就好，千萬不要暴露自己行蹤。

★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！