中華電信、台灣大聯合取消通話優惠遭重罰。（圖／業者提供）

優惠停止竟然是兩邊先講好！台哥大與中華電多年前同時在新方案停止「網內語音免費」優惠，遭公平會調查發現是內部互通訊息合意停止，還造成另一對手遠傳電信跟進，對電信市場影響至鉅。今宣布處罰中華電信4000萬元、台灣大哥大3600萬元，總計7600萬元，為至今電信業最大罰鍰。

台哥大與中華電在2018年10月就「行動寬頻4G不降速優惠專案(699H或699型)」、「新精選購機方案(月繳699元)」，停止贈送「網內語音免費」、「前6個月每月666元通話費」(下稱通話金優惠)等優惠。

公平會調查發現，兩家公司於該年6、7月間推699方案贈送通話金優惠後，申辦用戶數集中於該等方案，而高資費方案申辦數減少，與原推出時欲增加營收及高資費目標不符，因此就想要取消該方案的通話金贈送。

國內行動寬頻服務市場因具有寡占特性、價格為業者競爭之主要手段之一，故台哥大與中華電信透過內部人員互通訊息，共同合意於2018年10月停止贈送通話金優惠。而該優惠措施的停止，也引起另一家遠傳公司跟進，實際造成國內3家主要業者都停止優惠效果，對電信市場的影響至鉅。

公平會說，該等行為已削弱彼此間的價格競爭，嚴重影響市場功能，因此予以兩家共7600萬處罰。該會呼籲，聯合行為乃執行公平交易法查察的重點，業者千萬不要以身試法。

台灣大表示，對公平委員會的決議深感遺憾，將在收到相關函文之後，研究後續應對事宜。